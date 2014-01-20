Нацбанк не видит реальных предпосылок для девальвации гривни

Национальный банк не видит реальных предпосылок для девальвации национальной валюты и располагает широким спектром возможностей для поддержания стабильности валютного курса, сообщил журналистам заместитель главы НБУ Алексей Ткаченко в ходе круглого стола в Киеве.



Как передает корреспондент УНИАН, по словам Ткаченко, в январе регулятор на межбанковский рынок с интервенциями не выходил. «Курс 8,34-8,37 – этот тот курс, который сложился в результате декабрьских событий, когда начались комментарии о нестабильности и возможном повышении курса доллара», - отметил Ткаченко. – «В январе Нацбанк не выходил на рынок с интервенциями. При этом у регулятора есть все возможности для поддержания стабильности курса. Но ни банковская система, ни экономика не приемлет резких скачков».

При этом Ткаченко подчеркнул, что НБУ постоянно отслеживает ситуацию. «Мы постоянно мониторим: рынок сам способен балансировать спрос и предложение. Реальных предпосылок для девальвации гривни нет», - сказал замглавы НБУ.

По словам представителя НБУ, стабилизации ситуации на валютном рынке способствовали спокойствие населения, проведение НБУ и банками разъяснительной работы среди граждан, а также договоренности с правительством Российской Федерации о снижении цены на газ и получении кредит на 15 млрд долл., что способствовало снижению ставок и упрощению доступа к финансовым ресурсам на международных рынках для Украины.

Присутствующий на круглом столе исполнительный директор Независимой ассоциации банков Украины (НАБУ) Сергей Мамедов отметил, что колебания на валютной рынке обусловлены новогодними праздниками, и в ближайшее время ситуация стабилизируется. «Что касается курса, то я уверен, что ситуация стабилизируется. Это связано с новогодними праздниками, такие события всегда влияют на валютный курс. Мы видели, что в декабре курс рос, Нацбанк выходил на рынок с интервенциями, и курс снижался», - сказал он.

Банкир рекомендовал гражданам не принимать поспешных решений и не поддаваться панике. «В конечном итоге люди, которые накупили валюты, финансово пострадали. Я бы всем предложил более взвешенно подходить к решения, анализировать и просчитывать, принимать решения не спеша и взвешенно», - добавил он.

Как сообщал УНИАН, государственный бюджет на 2014 год рассчитан с учетом курса гривни на уровне 8,4- 8,5 грн за доллар. В то же время Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings улучшило прогноз курса гривни по итогам 2014 года и первой половины 2015 года до 8,3 грн за доллар, в то время как в ноябре 2013 года агентство прогнозировало девальвацию гривни по итогам 2014 года до 9 грн за доллар. По мнению аналитиков Fitch, стабильный курс гривни продержится вплоть до выборов президента Украины, запланированных в 2015 году. И потому сейчас, убеждены в Fitch, власти вряд ли сделают некие шаги, способные существенно повлиять на курс гривни в сторону ее девальвации.