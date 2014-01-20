Внешний долг России за год вырос на 15%

Внешний долг РФ на 1 января 2014 года составил 732,046 миллиарда долларов против 636,435 миллиарда долларов на 1 января 2013 года, свидетельствуют предварительные данные Банка России, передает Прайм.

Таким образом, внешний долг страны вырос за прошедший год на 95,6 миллиарда долларов, или на 15%.

За четвертый квартал 2013 года внешний долг РФ увеличился на 2,5% по сравнению с третьим кварталом, или на 17,84 миллиарда долларов.

В конце декабря Банк России пересмотрел оценку внешнего долга РФ на 1 октября 2013 года, уменьшив ее до 714,206 миллиарда долларов с первоначальной цифры в 719,6 миллиарда долларов.