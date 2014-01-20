На межбанке котировки гривни к доллару изменились незначительно

В понедельник, 20 января, к закрытию торгов на межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни по отношению к доллару установились на уровне 8,3700/8,3900 грн/долл. с 8,3695/8,3980 грн/долл. на 12:00.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», котировки гривни по отношению к евро к закрытию торгов установились на уровне 11,3410/11,3720 грн/евро с 11,3435/11,3865 грн/евро на 12:00.

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,3510/1,3560.

По отношению к российскому рублю котировки гривни к закрытию торгов установились на уровне 0,2484/0,2489 грн/рубль с 0,2482/0,2491 грн/рубль на 12:00.

В России курс доллар-рубль на ТОМ’е вырос, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 33,7900 (+0.1995).

Как сообщал УНИАН, в пятницу, 17 января, к закрытию торгов на межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни по отношению к доллару установились на уровне 8,3600/8,3700 грн/долл., по отношению к евро – на уровне 11,3600/11,3775 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,2500/0,2505 грн/рубль.