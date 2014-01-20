ЕБРР сократил инвестиции в экономику Украины

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР в 2013 году профинансировал в общей сложности 32 проекта в Украине на общую сумму 820 млн евро (свыше 1 млрд долл.), что на 0,2 млрд долл. меньше показателя 2012 года, сообщили УНИАН в Представительстве Банка.

«Банк совместно с украинскими и иностранными инвесторами, а также государственными органами Украины продолжил работу, направленную на улучшение бизнес-климата и борьбу с коррупцией и недобросовестной конкуренцией, - говорится в сообщении банка. – Банк способствовал политическому диалогу на высоком уровне в зерновом и молочном секторах, достиг значительного прогресса в деле развития рынка капитала в Украине, в том числе посредством получения разрешения на выпуск облигаций в национальной валюте Украины. Это позволит ЕБРР решить критические проблемы кредитования МСП и муниципального сектора с одновременным снижением валютных рисков для заемщиков».

Как отмечается, крупнейшей сделкой 2013 года стал кредит для украинского государственного предприятия НАЭК «Энергоатом» в размере 300 млн евро, выданный на реализацию комплексной программы повышения уровня безопасности действующих энергоблоков украинских АЭС. «Целью этой программы является приведение украинских АЭС в соответствие с международными стандартами безопасности, в том числе требованиями МАГАТЭ», - подчеркнули в банке.

Порядка 54 млн евро были выделены на проекты в области возобновляемой энергетики и энергоэффективности, включая строительство ветряного парка «Новоазовский» мощностью 57,5 MВт, солнечной электростанции мощностью 4,2 MВт в Одесской области, а также тепловой электростанции мощностью 18 MВт в Киевской области, которая будет работать на древесных отходах.

Более 56 млн евро, по данным банка, выделили на поддержку муниципальных проектов Днепропетровска, Львова и Луганска.

«ЕБРР очень активно работал в секторе агробизнеса, выделив 163 млн евро на различные проекты – от зернотрейдинга до розничной торговли. Кроме того, банк предложил поддержку банковского сектора Украины новыми кредитами и продуктами в соответствии с актуальными потребностями рынка. В частности, выделил 8 коммерческим банкам финансирование на общую сумму 126 млн евро и утвердил новую программу кредитования проектов энергоэффективности через финансовые посреднические учреждения общим объемом 100 млн долл», - сообщили в банке.

Как сообщал УНИАН, в 2012 году ЕБРР вкладывал средства в 35 украинских проектов в разных экономических секторах, в том числе недвижимости, транспорте, возобновляемой энергетике. Самым крупным проектом ЕБРР в Украине в 2012 году был назван кредит для «Днепропетровского метрополитена» под государственную гарантию на сумму 152 млн евро.

По результатам 2011 года Европейский банк реконструкции и развития показал второй по величине финансовый результат с начала работы в Украине в 1993 году. Банк заключил 41 новую сделку на сумму 1,3 млрд долл.

На текущий момент ЕБРР является крупнейшим финансовым инвестором в Украине. По состоянию на 1 января 2014 г. банк взял на себя обязательства относительно предоставления 8,7 млрд евро (11,9 млрд долл.) в рамках 321 проекта в Украине.





Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР в 2013 году профинансировал в общей сложности 32 проекта в Украине на общую сумму 820 млн евро (свыше 1 млрд долл.), что на 0,2 млрд долл. меньше показателя 2012 года, сообщили УНИАН в Представительстве Банка.

«Банк совместно с украинскими и иностранными инвесторами, а также государственными органами Украины продолжил работу, направленную на улучшение бизнес-климата и борьбу с коррупцией и недобросовестной конкуренцией, - говорится в сообщении банка. – Банк способствовал политическому диалогу на высоком уровне в зерновом и молочном секторах, достиг значительного прогресса в деле развития рынка капитала в Украине, в том числе посредством получения разрешения на выпуск облигаций в национальной валюте Украины. Это позволит ЕБРР решить критические проблемы кредитования МСП и муниципального сектора с одновременным снижением валютных рисков для заемщиков».

Как отмечается, крупнейшей сделкой 2013 года стал кредит для украинского государственного предприятия НАЭК «Энергоатом» в размере 300 млн евро, выданный на реализацию комплексной программы повышения уровня безопасности действующих энергоблоков украинских АЭС. «Целью этой программы является приведение украинских АЭС в соответствие с международными стандартами безопасности, в том числе требованиями МАГАТЭ», - подчеркнули в банке.

Порядка 54 млн евро были выделены на проекты в области возобновляемой энергетики и энергоэффективности, включая строительство ветряного парка «Новоазовский» мощностью 57,5 MВт, солнечной электростанции мощностью 4,2 MВт в Одесской области, а также тепловой электростанции мощностью 18 MВт в Киевской области, которая будет работать на древесных отходах.

Более 56 млн евро, по данным банка, выделили на поддержку муниципальных проектов Днепропетровска, Львова и Луганска.

«ЕБРР очень активно работал в секторе агробизнеса, выделив 163 млн евро на различные проекты – от зернотрейдинга до розничной торговли. Кроме того, банк предложил поддержку банковского сектора Украины новыми кредитами и продуктами в соответствии с актуальными потребностями рынка. В частности, выделил 8 коммерческим банкам финансирование на общую сумму 126 млн евро и утвердил новую программу кредитования проектов энергоэффективности через финансовые посреднические учреждения общим объемом 100 млн долл», - сообщили в банке.

Как сообщал УНИАН, в 2012 году ЕБРР вкладывал средства в 35 украинских проектов в разных экономических секторах, в том числе недвижимости, транспорте, возобновляемой энергетике. Самым крупным проектом ЕБРР в Украине в 2012 году был назван кредит для «Днепропетровского метрополитена» под государственную гарантию на сумму 152 млн евро.

По результатам 2011 года Европейский банк реконструкции и развития показал второй по величине финансовый результат с начала работы в Украине в 1993 году. Банк заключил 41 новую сделку на сумму 1,3 млрд долл.

На текущий момент ЕБРР является крупнейшим финансовым инвестором в Украине. По состоянию на 1 января 2014 г. банк взял на себя обязательства относительно предоставления 8,7 млрд евро (11,9 млрд долл.) в рамках 321 проекта в Украине.