Нацбанк собирается снизить лимит наличных расчетов

После введения этой нормы выросло количество операций физлиц, которые проводятся с участием банков.

Об этом в интервью информационному агентству УНИАН заявил глава Национального банка Украины Игорь Соркин.

«Во многих европейских странах размер суммы наличных расчетов значительно ниже, чем в Украине, например в Италии – это 1000 евро, во Франции – 3000 евро. Снижение лимита расчетов наличными – наш следующий шаг. И мы его сделаем при достижении соответствующего уровня развития безналичных расчетов», - сказал он.

По словам Соркина, сегодня в Украине на 10 человек выпущено 15 платежных карт, что сопоставимо со средним показателем в странах ЕС.

В связи с этим он уточнил, что за последние 5 лет доля безналичных платежей с использованием платежных карт увеличилась почти в 4 раза.

«Вопрос развития розничных безналичных платежей для Национального банка является одним из приоритетных. Ведь каждая безналичная гривна работает на экономику нашей страны», - подчеркнул глава Нацбанка.

Между тем, Соркин заметил, что платежная инфраструктура еще развита недостаточно, поэтому на ближайший год ее дальнейшее развитие будет являться для регулятора одним из приоритетных заданий.