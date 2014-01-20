Нацбанк собирается снизить лимит наличных расчетов

17:56, 20 января 2014
Финансы
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Ограничение наличных расчетов – важнейший  инструмент развития безналичных платежей

Соркин объяснил преимущества ограничений наличных расчетов

После введения этой нормы выросло количество операций физлиц, которые проводятся с участием банков.

Об этом в интервью информационному агентству УНИАН заявил глава Национального банка Украины Игорь Соркин.

«Во многих европейских странах размер суммы наличных расчетов значительно ниже, чем в Украине, например в Италии – это 1000 евро, во Франции – 3000 евро. Снижение лимита расчетов наличными – наш следующий шаг. И мы его сделаем при достижении соответствующего уровня развития безналичных расчетов», - сказал он.

По словам Соркина,  сегодня в Украине на 10 человек выпущено 15 платежных карт, что сопоставимо со средним показателем в странах ЕС.

В связи с этим он уточнил, что за последние 5 лет доля безналичных платежей с использованием платежных карт увеличилась почти в 4 раза.

«Вопрос развития розничных безналичных платежей для Национального банка является одним из приоритетных. Ведь каждая безналичная гривна работает на экономику нашей страны», - подчеркнул глава Нацбанка.

Между тем, Соркин заметил, что платежная инфраструктура еще развита недостаточно, поэтому на ближайший год ее дальнейшее развитие будет являться для регулятора одним из приоритетных заданий.  

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