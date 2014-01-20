Фонд гарантирования вкладов выплатит 77% депозитов банка “Даниэль”

Сумма возможного возмещения депозитов банка “Даниэль” за счет средств Фонда гарантирования вкладов физических лиц составляет 77% от общей суммы депозитов, которая составляет 399 млн грн, сообщил во время брифинга в Киеве заместитель директора-распорядителя Фонда Андрей Оленчик.

По словам Оленчика, на 13 января 2014 года общая сумма депозитов банка составляет 517 млн грн, вкладчиками банка являются 8186 человек.

“Вклады, срок действия которых закончился до или во время введения временной администрации, а также бессрочные вклады, будут возмещены в пределах 200 тыс. грн в течение работы временной администрации”, - сказал он.

По информации Фонда гарантирования вкладов физлиц, из вкладов, которые будут возмещены Фондом, 288,2 млн грн будут выплачены во время работы временной администрации в банке до 16 апреля 2014 года.

"Нам нужно несколько недель для того, чтоб взять под контроль операционную деятельность банка и разобраться в ситуации, прежде чем начать выплаты", - сказал Оленчик.

По его словам, деньги для выплат уже аккумулированы Фондом.

Как сообщал УНИАН, Фонд гарантирования вкладов физических лиц 16 января принял решение №1 о начале вывода банка «Даниэль» с рынка и осуществлении в нем временной администрации с 17 января 2014 года.

Справка УНИАН. Банк «Даниэль» (г. Киев) работает на рынке Украины с 2003 года и входит в группу небольших финансовых учреждений. Согласно информации на официальном сайте банка, никто из его акционеров не является владельцем существенного участия (более 10%).

Фонд гарантирования вкладов физических лиц создан в феврале 1999 года и является государственным специализированным учреждением, которое выполняет функции государственного управления в сфере гарантирования вкладов физлиц и выведения неплатежеспособных банков с рынка. С октября 2012 года размер гарантированной суммы вкладов установлен на уровне 200 тыс. грн



