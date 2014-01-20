Глава НБУ: Банки активнее будут финансировать экономику

Об этом в интервью информационному агентству УНИАН заявил глава Национального банка Украины Игорь Соркин.

Важнейшим направлением остается снижение ставок по кредитам. Эту задачу поставил перед НБУ и правительством Президент Украины, по ряду объективных и субъективных причин в 2013 году нам ее до конца решить не удалось, хотя сдвиги, несомненно, есть: ставки, хоть и медленно, но снижаются», - отметил глава Нацбанка.

Соркин напомнил, что законодательство не предусматривает ограничения максимальной кредитной ставки.

Национальный банк имеет достаточный набор инструментов, которые он может применить в случае увеличения рисков банковских операций, в том числе и по потребительскому кредитованию», - подчеркнул он.

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Глава НБУ отметил, что доля потребительских кредитов в кредитных операциях банков в 2013 году несколько сократилась – до 14%.

При этом на начало 2009 года она достигала 23 %.

«Да, в последнее время наблюдается определенный рост объема кредитов, выданных населению на потребительские цели (за 2013 год – на 13 млрд. грн.). Но, еще раз повторю, что банковская система, прежде всего, нацелена на кредитование реального сектора экономики. За 2013 год рост кредитования реального сектора экономики в 7 раз превысил рост потребительского кредитования», - уточнил Соркин.

В целом за пять лет (с начала 2009 года), по его словам, объем потребительского кредитования в национальной валюте увеличился на 40 млрд.грн., а в иностранной валюте уменьшился на 93 млрд. грн.