В настоящее время в Украине на 10 человек выпущено 15 платежных карт, сообщил председатель Национального банка Украины Игорь Соркин в интервью УНИАН.

«Сегодня в Украине на 10 человек выпущено 15 платежных карт. Это уже сопоставимо со средним показателем в странах ЕС», - сказал он.

Глава НБУ отметил, что платежная карта стала одним из основных инструментов для безналичных расчетов населения.

По словам Соркина, население постепенно привыкает рассчитываться платежными картами за товары и услуги. «За последние 5 лет доля безналичных платежей с использованием платежных карт увеличилась почти в 4 раза», - добавил он.

Соркин отметил, что развитие розничных безналичных платежей является одним из приоритетов для Нацбанка, поскольку каждая безналичная гривня работает на экономику нашей страны. «В этом направлении у нас тоже есть достижения. Так, с сентября 2013 года работают Центральный маршрутизатор и расчетно-клиринговый центр. Это – технологическая платформа для обработки межбанковских карточных операций. В декабре 2013 года стартовал процессинговый центр, который позволяет банкам эмитировать карты НСМЭП на базе открытых международных стандартов без дополнительных существенных затрат на приобретение собственных программных комплексов», - сказал глава НБУ.

Как сообщал УНИАН, в ноябре 2013 года Нацбанк объявил старт модернизированной Национальной системы массовых электронных платежей (НСМЭП), которая позволит обеспечить карточные расчеты внутри страны, снизить стоимость и повысить безопасность таких расчетов.

Национальная система массовых электронных платежей (НСМЭП) - внутригосударственная, общенациональная платежная система, создана по инициативе Национального банка, работает в режиме промышленной эксплуатации с 2004 года. На сегодня участниками НСМЭП являются 58 банков и 9 небанковских финансовых учреждений, в том числе госпредприятие «Укрпочта». Банками-членами НСМЭП эмитировано 3,5 млн платежных карт по классической технологии и более 6 млн «национальных карт» для выплаты компенсаций вкладчикам бывшего Сбербанка СССР. В настоящее время установлено более 6 тысяч терминалов НСМЭП и более 11 тысяч терминалов в Украине принимают к оплате «национальные карты».

Стратегическая программа развития безналичных розничных платежей в Украине на 2012-2014 годы, утвержденная НБУ 14 июня 2012 года, предусматривает модернизацию НСМЭП, внедрение открытых стандартов для повышения ее привлекательности для банков и их клиентов.

Полный текст интервью читайте на сайте УНИАН-Экономика: Председатель НБУ Игорь Соркин: «Текущий год будет непростым».