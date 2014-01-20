Прибыль «Укргазбанка» за год превысила 1 млрд грн

Прибыль государственного «Укргазбанка» за 2013 год превысила 1 млрд грн, сообщил сегодня глава правления банка Сергей Мамедов.

На вопрос корреспондента УНИАН относительно того, оправдались ли его ожидания относительно прибыли банка за 2013 год, банкир ответил: «Да, миллиард у нас есть, чуть больше миллиарда».

По словам Мамедова, все показатели работы банка оказались лучше, чем годом ранее. «Рост активов, прибыли, все количественные показатели, комиссионные доходы у нас даже больше, чем в прошлом году», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, в июле Сергей Мамедов сообщил, что по итогам 2013 года прибыль «Укргазбанка» составит 800-850 млн грн, в октябре он повысил свои ожидания до 1 млрд грн.

Прибыль банка за январь-сентябрь 2013 года составила 859 млн грн, по итогам 2012 года - 1,1 млрд грн, в то время как 2011 год банк закончил с убытком в 3,6 млрд грн.

«Укргазбанк» (Киев) работает на рынке Украины с 1993 года и входит в группу крупнейших банков.

По результатам докапитализации при участии государства на 10 млрд грн доля государства в лице Министерства финансов Украины в «Укргазбанке» составляет 93%.