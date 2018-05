Миндоходов упростит процедуру определения таможенной стоимости

Министерство доходов и сборов выступает за упрощение процедуры определения таможенной стоимости товаров, ввозимых в Украину, посредством переноса этой процедуры на стадию пост-аудита, заявил министр Александр Клименко во время встречи с бывшим и новоназначенным президентами Американской торговой палаты Хорхе Зукоски и Бернардом Кейси. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Миндоходов.

«Мы понимаем, что на сегодня процедура проверки заявленной таможенной стоимости занимает довольно много времени, и потому мы стремимся сделать ее более оперативной за счет перенесения на стадию пост-аудита», - цитирует пресс-служба министра. – «Но одновременно будет усилена ответственность бизнеса за нарушение правил во время декларирования таможенной стоимости».

По словам Клименко, с таким предложением в министерство обратился бизнес и с целью соблюдения интересов бизнеса разрабатывается соответствующий законопроект. «И потому принятие этого законопроекта будет свидетельством доверия между министерством и бизнесом», - сказал Клименко, добавив, что в ближайшее время законопроект будет вынесен на обсуждение общественности, и активное участие Американской торговой палаты в обсуждении будет только приветствоваться.

Представители АТП подтвердили свою заинтересованность в сотрудничестве с Миндоходов не только в этой сфере, но и в сфере имплементации закона о трансфертном ценообразовании. По предложению Хорхе Зукоски стороны договорились о проведении ряда совместных мероприятий с привлечением Службы внутренних доходов США (U.S. Internal Revenue Service and Customs and Border Protection) имеющей значительный опыт применения норм трансфертного ценообразования в налоговой и таможенной сферах.

Как сообщал УНИАН, в ноябре Министерство доходов и сборов Украины совместно с представителями общественных организаций в рамках специального селекторного совещания в министерстве, собравшего более 700 участников, вышло с предложением найти наиболее приемлемый механизм определения таможенной стоимости товаров при осуществлении экспортно-импортных операций.