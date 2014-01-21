ЕС выделит Ираку финансовую помощь в размере 75 млн евро

Евросоюз принял решение предоставить Ираку финансовую помощь в размере 75 млн евро в период с 2014 по 2020 год. Об этом говорится в заявлении Еврокомиссии, распространенном в Брюсселе, пишет ИТАР-ТАСС.

"ЕС оказывает поддержку в укреплении правового государства и создании институтов в Ираке для восстановления страны и улучшения качества жизни людей", - отметил еврокомиссар по вопросам развития Андрис Пиебалгс.

Выделенные средства будут направлены на поддержание таких сфер, как права человека, начальное и среднее образование.

"Мы уверены, что иракские власти смогут успешно обеспечить стабильность и переход к демократии в стране", - подчеркнул Пиебалгс.