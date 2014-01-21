Apple пытается диктовать условия Samsung

Apple готова урегулировать патентный вопрос, если Samsung навсегда откажется от "клонирования" устройств американской компании. Такое условие было выдвинуто в рамках переговоров двух гигантов, которые пытаются положить конец многолетнему судебному разбирательству, пишут Вести.ru.

Представители Apple утверждают, что запрет на копирование устройств и ограничение на распространение некоторых технологий, используемых по лицензии, - неотъемлемые части договора, и если Samsung не согласна с этими условиями, соглашения между двумя компаниями не будет. Ранее появилась информация о том, что Samsung и Apple нашли компромисс, который не включает в себя пункт о "клонировании". Более того, речь шла о том, что такой документ предложила именно американская компания.

Напомним, в начале января стало известно, что управляющие менеджеры Apple и Samsung Тим Кук и Квон О Хен в очередной раз пытаются урегулировать патентный вопрос. Согласно официальным документам переговоры между топ-менеджерами Samsung и Apple продлятся до 19 февраля. Встреча на высшем уровне будет всего одна, и от того, как будут вестись предварительные переговоры, зависит ее исход. Если результата не будет, в марте компании снова вынуждены будут отстаивать свои права в суде, и едва ли после этого война закончится.

Патентное разбирательство между двумя крупнейшими в мире поставщиками смартфонов и планшетов тянется уже не первый год. Apple выигрывает в суде чаще, так как Samsung действительно начала использовать многие технологии позже.

В декабре Суд Южной Кореи постановил, что Apple не нарушает патенты Samsung, и это стало еще одним поражением для азиатского вендора в затянувшейся патентной войне. Представители Samsung настаивали на том, что Apple нарушила три патента при производстве своих смартфонов, и требовали компенсации в размере 100 млн вон (примерно $95 тыс.), а также запрета на продажу в Республике Корея соответствующей продукции Apple. Однако Центральный районный суд Сеула заявил, что две из трех запатентованных технологий на самом деле не являлись уникальной инновацией южнокорейской компании, а третья и вовсе не была использована в продукции компании Тима Кука.

В ноябре Суд Калифорнии обязал южнокорейскую компанию Samsung Electronics выплатить американской Apple компенсацию в размере $290 млн. Установлено, что Samsung использовала разработки "яблочной" компании, относящиеся к iPhone и iPad, при производстве гаджетов. В то же время сумма компенсации оказалась меньше запрошенной, поскольку Apple планировала взыскать $379,8 млн за нарушение патентов. В 2012 г. суд обязал южнокорейскую компанию выплатить Apple более $1 млрд за нарушение пяти патентов, в марте 2013 г. сумма была сокращена до $600 млн как раз в ходе дополнительных разбирательств, но в итоге все может закончиться выплатой еще более внушительной суммы.

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