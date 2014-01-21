В “Голосе Украины” опубликован закон о госбюджете-2014

В газете Верховной Рады "Голос Украины" (№10 от 21 января 2014 г.) опубликован Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2014 год".

Согласно закону, доходы госбюджета на 2014 год предусмотрены на уровне 395,304 млрд грн, в т.ч. доходы общего фонда - 345,459 млрд грн. Расходы госбюджета установлены на уровне 462,212 млрд грн, в т.ч. расходы общего фонда - 408,073 млрд грн. Предельный дефицит госбюджета определен на уровне 71,564 млрд грн, в т.ч. по общему фонду - 62,566 млрд грн.

Предельный уровень госдолга на 2014 год установлен на уровне 585,484 млрд грн, объем предоставляемых госгарантий - 50 млрд грн.

Согласно закону, прожиточный минимум в Украине с 1 января составляет 1 176 грн, с 1 июля - 1 207 грн, с 1 октября - 1 256 грн. Для детей до 6 лет - 1 032 грн, 1 059 грн и 1 102 грн, соответственно. Для детей от 6 до 18 лет - 1 286 грн, 1 320 грн и 1 373 грн, соответственно. Для работоспособных лиц: с 1 января - 1 218 грн, с 1 июля - 1 250 грн и с 1 октября - 1 301 грн. Для лиц, утративших работоспособность, - 949 грн, 974 грн и 1 014 грн, соответственно.

Минимальная зарплата предусмотрена на уровне 1 218 грн (в месяц) с 1 января, 1 250 грн - с 1 июля и 1 301 грн - с 1 октября. Почасово - 7,3 грн, 7,49 грн и 7,8 грн, соответственно.

Уровень обеспечения прожиточного минимума на 2014 года для работоспособных лиц установлен на уровне 21% прожиточного минимума, для детей - 85%, для утративших работоспособность - 100%. Размер государственной социальной помощи малообеспеченным семьям предусмотрен в пределах 75% прожиточного минимума для семьи.

Бюджетные назначения главным распорядителям средств, межбюджетные трансферты, перечень привлекаемых заимствований и подробные сведения о бюджетных программах предусмотрены в приложениях 1-11 к закону, которые, в соответствии с переходными положениями закона, являются его неотъемлемой частью, но не опубликованы.

Согласно переходным положениям закона, он вступает в действие с 1 января 2014 года.

Как сообщал УНИАН, 16 января Верховная Рада Украины без обсуждения приняла закон о госбюджете на 2014 год. «За» проголосовали 249 народных депутатов из 261, зарегистрированного в сессионном зале (при необходимом минимуме в 226 голосов).

Президент Украины Виктор Янукович подписал закон №719-VII «О Государственном бюджете Украины на 2014 год» 17 января.

Согласно данным Минфина, обнародованным 16 января, по утвержденному в Верховной Раде госбюджету на 2014 год предельный дефицит госбюджета установлен на уровне 71,6 млрд грн, или 4,3% ВВП, доходы госбюджета - 392,6 млрд грн, расходы – 471,3 млрд грн..

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