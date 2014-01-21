В Давосе открывается 44-я сессия Всемирного экономического форума

Последствия переустройства мира для власти, общества и бизнеса обсудят участники открывающейся в швейцарском Давосе 44-й сессии Всемирного экономического форума (ВЭФ), передает ИТАР-ТАСС.

Как сообщил накануне форума его основатель Клаус Шваб, ожидается, что в этом году в дискуссиях примут участие свыше 2500 представителей властных структур, бизнес-элиты и общественных организаций из 100 стран.

Свое участие подтвердили более 40 глав государств и правительств, в том числе президенты Бразилии Дилма Роуссефф, Южной Кореи Пак Кын Хе, Мексики Энрике Пенья Нието, премьер-министры Великобритании Дэвид Кэмерон, Италии Энрико Летта, Японии Синдзо Абэ. Свое мнение о глобальных вызовах и будущем Ближнего Востока озвучат президент Ирана Хасан Роухани, президент и премьер-министр Израиля Шимон Перес и Биньямин Нетаньяху. Кроме того, в Давос прибудет генсек ООН Пан Ги Мун, который в эти дни также выступит в Монтрё на конференции по сирийскому урегулированию "Женева-2".

Таким образом, Швейцария соберет в 20-х числах января видных политических и общественных деятелей, способных влиять на урегулирование кризисных явлений в мировой экономике.

Ключевые мероприятия форума пройдут с 22 по 26 января.

В эти же сроки на ВЭФ будет работать российская делегация. Основная сессия посвящена прогнозам России на будущее. Как рассказал глава делегации вице-премьер Аркадий Дворкович, "подобная сессия проходила и в прошлом году, но в этом году акцент будет сделан на региональном развитии, приоритете развития российских регионов".

Российскую сторону будут представлять вице-премьер Дмитрий Козак, министр экономического развития Алексей Улюкаев, президент Татарстана Рустам Минниханов, министр связи и массовых коммуникаций России Николай Никифоров, шерпа РФ Светлана Лукаш, ряд заместителей министров. "Как всегда, на форуме будут представители большого количества российских компаний - как государственных, так и частных", - добавил вице-премьер.

"Наша программа сформирована исходя из приоритетных для нас направлений работы", - отметил Дворкович. В частности, Козак в рамках форума проведет мероприятия, анонсирующие Олимпийские и Паралимпийские игры в Сочи.

Международная повестка форума затронет вопросы G20 и работу БРИКС. Также на ВЭФ будут обсуждены вопросы глобальной энергетической безопасности. "В Давос приезжают лидеры глобального энергорынка - как частный сектор, так и министры, - я тоже поучаствую в этой сессии", - отметил Дворкович. На этой сессии будут рассмотрены основные тренды энергоразвития.

Как рассказал Клаус Шваб, в этом году программа сессии сфокусирована на четырех основных темах - влияние инноваций на современную жизнь, перспективы глобального развития, участие гражданского общества в экономических процессах, вопрос "9 миллиардов", связанный с ростом численности населения.

В ходе отдельных сессий, по словам основателя ВЭФ, будут обсуждаться проблема изменения климата, будущее здравоохранения, вопрос безработицы среди молодежи. Пройдут отдельные дискуссии, посвященные развитию экономик Китая, Индии, Мексики, Бразилии и России. Также, отметил Шваб, акцент во время встреч будет сделан на поиске решения проблем в Северной Африке и на Ближнем Востоке.

На прошлой неделе ВЭФ опубликовал исследование глобальных рисков в краткосрочной и долгосрочной перспективе. В документе отмечается, что основными проблемами остаются фискальный кризис в ключевых экономиках, нехватка питьевой воды и безработица. Отдельно в докладе выделена проблема растущего разрыва в доходах населения. Подчеркивается, что это "может подорвать позиции главной опоры стабильных экономик - среднего класса, сократив число его представителей до критического уровня". В топ-10 рисков по версии ВЭФ также вошли изменение климата, кибератаки, продовольственный кризис, природные и техногенные катастрофы, высокая политическая и социальная нестабильность, сбои в финансовых и институциональных механизмах.

Воздушное пространство над Давосом будет закрыто на все время проведения форума. Все летательные аппараты, оказавшиеся в 46-километровой запретной зоне, будут перехватываться силами ВВС Швейцарии.

22 января в Давос на Всемирный экономический форум отправится премьер-министр Украины Николай Азаров.

Как сообщил пресс-секретарь премьер-министра Виталий Лукьяненко, «поездка премьер-министра на Всемирный экономический форум состоится по поручению Президента Украины».

По словам Лукьяненко, премьер отправится в Давос после заседания правительства.

Пресс-секретарь отметил, что переносить заседание Кабинета министров не будут, несмотря на последние события в столице.