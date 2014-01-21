Эксперт-прогноз курса валют на текущей неделе

Динамику курса евро на текущей неделе будет определять ряд публикаций из США и еврозоны. Поддержку евро в этот период может оказать публикация данных по индексу делового оптимизма от Центра экономических исследований ZEW Германии, прогнозируют аналитики FOREX CLUB в Украине.

С другой стороны, по их мнению, давление на евро будет оказывать запланированное на 28-29 января заседание ФРС США, по итогам которого ожидается сокращения QE3 еще на 10 млрд долларов.

Диапазон колебания цены евро на неделе может составить 1,3450 – 1,3700. Средний курс продажи наличного евро в этом случае будет находиться в пределах 11,37 – 11,58 грн.

Средний курс продажи наличного доллара, по мнению аналитиков FOREX CLUB в Украине, будет находиться в границах 8,315 – 8,355 грн. По мнению аналитиков, в целом гривня на текущей неделе может быть волатильной. Так, уровень золотовалютных резервов Украины, по состоянию на 1 января т.г., находится на уровне 20,4 млрд долларов, что положительно сказывается на настроениях участников валютного рынка. Как фактор риска для гривни стоит выделить политическую нестабильность в стране, однако, ситуация не окажет значительного влияние на рынок.

Средний курс продажи российской валюты в Украине на текущей неделе может потерять свои позиции. Основной причиной такой динамики выступит то, что участники рынка ожидают сокращения стимулирующих экономику США мер на заседании ФРС 29 января. Средний курс продажи наличного рубля в этот период, вероятно, будет находиться в границах 0,247 – 0,255 грн.

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