Внутренний госдолг России за год вырос на 9,1%

Государственный внутренний долг РФ, выраженный в государственных ценных бумагах, в 2013 году вырос на 368 миллиарда рублей (1 RUB - 0.23758 UAH), или на 9,1%, составив 4,432 триллиона рублей на 1 января 2014 года против 4,064 триллиона рублей на 1 января 2013 года, говорится в материалах Минфина РФ.

В декабре 2013 года внутренний госдолг вырос на 73,96 миллиарда рублей, или на 1,7% (с 4,358 триллиона рублей на 1 декабря 2013 года).

По состоянию на 1 января 2014 года долг по облигациям федерального займа с постоянной доходностью (ОФЗ-ПД) увеличился до 2,615 триллиона рублей с 2,248 триллиона рублей на начало прошлого года.

Объем долга по облигациям федерального займа с амортизацией долга (ОФЗ-АД) за год немного снизился - до 1,046 триллиона рублей с 1,049 триллиона рублей по состоянию на 1 января 2013 года.

Долг по государственным сберегательным облигациям с постоянной процентной ставкой купонного дохода (ГСО-ППС) немного снизился и составил 475,55 миллиарда рублей против 545,55 миллиарда рублей на начало 2013 года.

Долг по государственным сберегательным облигациям с фиксированной процентной ставкой купонного дохода (ГСО-ФПС) и объем задолженности по облигациям внутренних облигационных займов (ОВОЗ) не изменились и составили 132 миллиарда рублей и 90 миллиардов рублей соответственно.