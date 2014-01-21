Доллар на межбанке пробил отметку 8,42 гривни

Во вторник, 21 января, на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись продолжающимся ростом котировок – 8,3800/8,4200.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту снизились – 0,2473/85, котировки по евро-гривне ушли вверх – 11,346+5/11,4025.

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар понизились – 1,3536/38 (понедельник - 1,3542/44).

Как сообщал УНИАН, в понедельник, 20 января, к закрытию торгов на межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни по отношению к доллару установились на уровне 8,3700/8,3900 грн/долл. с 8,3695/8,3980 грн/долл. на 12:00.