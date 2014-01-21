Участники форума в Давосе включили Россию в число наименее перспективных рынков

Страны БРИКС (Бразилия, Китай, Индия, Россия) включены в число наименее перспективных рынков. Такой точки зрения придерживаются инвесторы, опрошенные Bloomberg в преддверии Всемирного экономического форума в Давосе, передает Lenta.ru.

Позиции, что российский рынок предоставляет недостаточно хорошие возможности для развития, придерживаются 27% респондентов. 29% участников опроса так же думают о рынке Китая, а 33% - о рынке Бразилии.

Что касается развитых стран, в первую очередь инвесторы отметили укрепление экономики США: об этом Bloomberg заявили 72% участвовавших в опросе инвесторов. 49% респондентов так же оценили ситуацию на рынке еврозоны, 48% — в Японии.

В целом, уровень оптимизма инвесторов в преддверии Давоса-2014 оказался на максимальном уровне за последние пять лет.

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