ЕБРР сохранил прогноз роста экономики Украины

Европейский банк реконструкции и развития сохранил выданный в ноябре 2013 года прогноз роста экономики Украины на уровне 1,5% в 2014 году и показателя инфляции на уровне 2,6%.

Об этом говорится в экономическом обзоре ЕБРР «Региональные экономические перспективы» (Regional Economic Prospects), текстом которого располагает УНИАН.

«Украина с середины 2012 года пребывает в рецессии, которая усугубляется внутриполитической нестабильностью в стране и снижением внутреннего потребления наряду с оттоком частного капитала и введением ряда торговых ограничений со стороны традиционных торговых партнеров Украины, - говорится в отчете. - В то же время Украина имеет шанс выйти из рецессии в среднесрочной перспективе, во многом благодаря договоренностям с Российской Федерацией (достигнутым в декабре 2013 года - УНИАН)».

По мнению аналитиков ЕБРР, инвестиционная активность в Украине в 2014 году останется ограниченной в силу проводимой в стране монетарной политики и все еще недружественного делового климата.

«Снижение тарифов на газ для населения и некоторые финансовые послабления, обусловленные предстоящими в марте 2015 года выборами президента Украины, могут сформировать краткосрочные условия экономического роста, однако отсутствие структурных реформ и дальнейшая фискальная нагрузка со временем способны усилить уязвимость экономики и привести к еще более резкой макроэкономической волатильности в среднесрочной перспективе. В этой связи мы оставляем неизменным наш прогноз роста ВВП Украины в 2015 году на уровне 1,5%», - говорится в отчете банка.

Как сообщал УНИАН, в ноябре Европейский банк реконструкции и развития сохранил свой прогноз спада украинской экономики до «минус» 0,5% по итогам 2013 года и одновременно ухудшил прогноз роста экономики в 2014 году до 1,5% с 2,5%, озвученноых в мае 2013 года. По состоянию на ноябрь, в ЕБРР отмечали, что экономика Украины находится в состоянии падения, начиная с третьего квартала 2012 года, что связано с негативным влиянием внешних факторов, плохой бизнес-средой и нестабильностью внутренней политики. Снижение внешнего спроса привело к падению производства в таких ключевых секторах, как машиностроение, металлургия и химическая промышленность, при этом продолжает сокращаться строительство.