Профицит платежного баланса Украины за год составит 1,8 млрд долл. - НБУ

В отличие от предыдущих двух лет, по итогам 2013 года мы ожидаем положительное сальдо сводного платежного баланса Украины на уровне около 1,8 млрд долл., заявил глава НБУ Игорь Соркин в интервью агентству УНИАН.

«В отличие от предыдущих двух лет, в 2013 году мы ожидаем положительное сальдо сводного платежного баланса Украины - на уровне около 1.8 млрд долл. США. Во-первых, увеличился приток капитала по финансовому счету, как в государственный, так и в частный сектор, а во-вторых, - существенно снизился спрос на наличную иностранную валюту со стороны населения», - сказал он.

По словам главы НБУ, в 2014 году ожидается улучшение торгового баланса за счет роста внешнего спроса на товары украинского экспорта и снижения импортных цен на газ. Также прогнозируемый рост экономической активности в Европе и России будет способствовать дальнейшему увеличению денежных переводов в Украину.

«Кроме того, ожидаемое в результате уменьшения внешнеэкономических рисков улучшение кредитных рейтингов для украинских заемщиков расширит их доступ к международным рынкам капитала. Поэтому, по нашим прогнозам, профицит сводного платежного баланса в 2014 году будет даже больше, чем в предыдущем», - прогнозирует Соркин. По его словам, это будет способствовать улучшению резервной позиции.

Как сообщал УНИАН, профицит сводного платежного баланса Украины за январь-ноябрь 2013 года снизился до 0,4 млрд долл. с 1,1, млрд долл. в январе-октябре, поскольку в ноябре платежный баланс, шестой месяц подряд, был сведен с дефицитом. В то же время, с начала 2013 года сальдо сводного платежного баланса оставалось положительным и составило 0,4 млрд долл., против дефицита в 3,3 млрд долл. за аналогичный период 2012 года.

Дефицит платежного баланса Украины по итогам 2012 года увеличился в 1,7 раза по сравнению с 2011 годом - до 4,174 млрд долл.

Золотовалютные резервы Нацбанка на 1 января 2014 года составили 20,416 млрд долл., что на 8,53%, или на 1,604 млрд долл. больше показателя на 1 декабря 2013 года в 18,812 млрд долл., рост резервов произошел за счет поступлений средств от размещения государственных ценных бумаг в объеме 3 млрд долл. С начала 2013 года золотовалютные резервы НБУ снизились на 16,83%, или на 4,130 млрд долл.

По итогам 2012 года резервы Нацбанка сократились на 22,8% - до 24,546 млрд долл.

Полный текст интервью читайте на сайте УНИАН-Экономика: Председатель НБУ Игорь Соркин: «Текущий год будет непростым».