Цена золота резко поднялась на фоне высокого спроса из Китая
Золото дорожает на торгах во вторник, 21 января, на фоне высокого спроса со стороны Китая.
Февральский фьючерс на золото на нью-йоркской бирже Comex уже подорожал на 7,3 доллара, или на 0,59% - до 1247,5 доллара за тройскую унцию, передает ПРАЙМ.
Ряд экспертов отмечают, что падение цены на золото в 2013 году и в начале текущего года будет сдерживаться спросом из Китая. По оценкам аналитиков Bloomberg, КНР по итогам 2013 года стала крупнейшим потребителем драгметалла, обойдя Индию.
Индийский спрос на драгметалл несколько сократился из-за повышения налога на ввоз золота с 2% до 10% в январе 2012 года, чтобы приостановить импорт, который повлиял на рост дефицита платежного баланса и падение курса рупии к доллару.
Как сообщал УНИАН, цены на золото завершили 2013 год сильнейшим падением за три десятилетия на фоне улучшения мировой экономики.
Снижение цен на золото в прошлом году произошло впервые с 2000 г. Падение составило 28% - до 1203 долл. за тройскую унцию.
Цены на серебро, в свою очередь, упали за 2013 год на 36% - до 19,48 долл. за унцию.
Золото, как правило, рассматривается инвесторами как более надежная альтернатива нестабильным валютам и подверженным серьезным колебаниям акциям компаний. Цены на этот драгметалл растут уже 12 лет подряд. Вместе с тем в 2012 году рост оказался минимальным за последние четыре года - 7%.