Центры обслуживания налогоплательщиков в Киеве будут работать в продленном режиме до 10 февраля

Главное управление Министерства доходов и сборов Украины в Киеве продлило до 10 февраля 2014 года режим работы центров обслуживания налогоплательщиков районных государственных национальных инспекций с 09.00 до 20.00 для обеспечения своевременной подачи налоговой отчетности.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ведомства, столичные центры обслуживания налогоплательщиков будут работать в будни без перерыва на обед.

«Для обеспечения комфортной подачи столичными налогоплательщиками месячной, квартальной и годовой налоговой отчетности с 15 января 2014 года Главным управлением Миндоходов в Киеве продлен режим работы в будние дни Центров обслуживания плательщиков районных ГНИ с 09:00 до 20:00», - говорится в сообщении.

При этом Центр обслуживания плательщиков ГУ Миндоходов в городе Киев работает в обычном режиме.

Как сообщал УНИАН, в новогодние и рождественские праздничные дни центры обслуживания налогоплательщиков работали в дежурном режиме 2, 3, 4 и 6 января 2014 года, но были закрыты 1 ,5 и 7 января.

Справка УНИАН. Столичные центры обслуживания налогоплательщиков Миндоходов в обычном режиме работают с 9.00 до 18.00 в понедельник, среду, пятницу и с 9.00 до 20.00 во вторник и четверг. В субботу столичные центры работают с 9.00 до 16.00, а воскресенье — выходной день.