Эксперты: госбюджет-2014 завышен и не учитывает экономические реалии

Показатели доходов госбюджета на 2014 года завышены и не учитывают текущие экономические реалии, полагают эксперты «Альфа-Банка» (Украина) и UniCredit Bank.

«Рост доходов госбюджета-2014 на 16,5% является очень амбициозной задачей даже в условиях приложенного к нему оптимистичного макроэкономического прогноза. Скорее всего, в 2014 году госбюджет будет существенно недовыполнен по доходам - как и в 2013 году», - говорится в отчете «Альфа-Банка», текстом которого располагает УНИАН.

По мнению экспертов банка, с учетом возможности финансирования бюджета за счет поддержки Нацбанка и предполагаемых кредитов от Российской Федерации, дефицит госбюджета в 2014 году ожидается на уровне 5% ВВП. В то же время, эксперты не исключают, что данный прогноз будет повышен в течение года по мере появления новых предвыборных инициатив.

По оценкам банка, доходы госбюджета 2014 года превышают фактические показатели 2013 года на 16,5%, расходы - на 10,9%, а уровень дефицита соответствует около 4,6% прогнозируемого ими объема ВВП Украины в 2014 году. Также эксперты банка отметили, что среднегодовой рост минимальной зарплаты в 2014 году должен составить 8,1%, тогда как в 2013 году он равнялся 5%.

«Принятие правительственного документа было непрозрачным, в то время как экономические предпосылки, лежащие в основе бюджетных расчетов, не учитывают реалии экономических и политических слабостей страны», - говорится в отчете UniCredit Bank, текстом которого располагает УНИАН.

Эксперты банка допускают, что бюджет и его сопутствующие законодательные положения будут неоднократно пересмотрены в течение года, поскольку этот финансовый план является «весьма спорным».

Как сообщал УНИАН, сегодня, 21 января, опубликован Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2014 год". Согласно закону, доходы госбюджета на 2014 год предусмотрены на уровне 395,304 млрд грн, расходы - 462,212 млрд грн, предельный дефицит - 71,564 млрд грн или 4,3% ВВП. Предельный уровень госдолга на 2014 год установлен на уровне 585,484 млрд грн или 35% ВВП, объем предоставляемых госгарантий - 50 млрд грн. Согласно переходным положениям закона, он вступает в действие с 1 января 2014 года.