Япония поборола дефляцию, но опасается ее возвращения

Япония, судя по всему, избавилась от дефляции к настоящему времени, сказал во вторник министр экономики Акира Амари, но предупредил, что риск ее возвращения исключить нельзя, поскольку регуляторы продолжают принимать меры поддержки роста, передает Рейтер.

Амари сказал, что важно, чтобы зарплаты росли быстрее потребительских цен, добавив, что будет внимательно следить за ежегодными переговорами о зарплатах, которые состоятся весной этого года.

Агрессивная стимулирующая бюджетная и монетарная политика, проводимая Токио в последний год, привела к возрождению третьей мировой экономики.

Однако рост капитальных расходов и зарплат оказался медленнее роста экономики, что заставило некоторых аналитиков усомниться в том, что инфляция в состоянии подняться до ориентира Банка Японии - 2 процентов годовых.

Комментарии министра экономики появились, когда Центробанк начал двухдневное заседание, на котором, вероятно, сохранит масштабную программу стимулов неизменной, рассудив, что экономика на пути к 2-процентной инфляции.

"На сегодняшний день можно сказать, что мы избавились от дефляции. Однако проблема в том, что нет гарантий, что мы не вернемся к дефляции", - сказал министр после заседания правительства.

Банк Японии увеличил скупку госдолга и рискованных активов почти год назад, реформировав монетарную политику, чтобы побороть 15-летнюю дефляцию и достичь инфляционного ориентира в течение двух лет.

С тех пор потребительская инфляция ускорилась до 1 процента, укрепив надежды на то, что окончательная цель достижима.

Тем не менее, некоторые члены Банка Японии считают, что двухлетний срок для этого чрезмерно оптимистичен и необходимо изменить его.