МВФ улучшил прогноз мирового роста экономики

Международный валютный фонд незначительно улучшил прогноз мирового экономического роста до 3,7% в 2014 году за счет улучшения экономической ситуации в развитых странах, говорится в Обзоре мировой экономики, опубликованном на сайте Фонда.

Ранее, в октябре 2013 года, МВФ прогнозировал рост мировой экономики на уровне 3,6%.

«Как ожидается, экономическая активность вырастет в 2014 и 2015 годах – преимущественно за счет восстановления развитых экономик – и обусловит рост в 3,7% в 2014 году с последующим увеличением этого показателя до 3,9% в 2015 году», - говорится в обзоре.

Такая оценка совпадает с ранее опубликованным обзором Всемирного банка, также прогнозирующим рост мировой экономики в основном за счет восстановления экономик развитых стран.

При этом в МВФ отмечают, что прогноз роста мирового ВВП на 2015 год не менялся и остался на уровне, определенном в октябре 2013 года. Более того, в Фонде подчеркивают, что, несмотря на прогнозируемый рост, риски спада экономики остаются достаточно вероятными.

«В развитых экономиках экономические разрывы остаются значительными, и потому их монетарная политика должна быть сообразной ситуации при сохранении фискальной консолидации. В развивающихся странах основополагающим фактором роста станет внешний спрос развитых стран, в то время как внутреннее потребление по-прежнему останется слабым», - говорится в обзоре.

При этом аналитики МВФ отмечают, что в ряде стран возможно введение мер монетарной поддержки, а в других – развитие близко к потенциалу, и потому дальнейший рост возможен только при условии проведения структурных реформ. По прогнозам МВФ, рост экономики в развивающихся странах составит в 2014 году в целом 5,1% - в основном за счет роста экономики Китая и Индии. В то же время в странах Центральной и Восточной Европы рост будет меньшим – 2,8%, а в государствах СНГ – 2,6%.

В то же время рост экономики США, по оценкам МВФ, составит 2,8%, рост экономики еврозоны - 1% с последующим ростом до 1,4% в 2015 году, Японии – 1,7% в 2014 и 2015 годах.

Как сообщал УНИАН, ранее Всемирный банк также вышел с прогнозом мировой экономики и впервые за 5 лет оценил возможный рост на уровне 3,2% в 2014 году с последующей стабилизацией этого показателя на уровне 3,4-3,5% преимущественно за счет восстановления экономик развитых стран.

Как подчеркнули во Всемирном банке, для развитых стран вопросы фискальной консолидации или политической нестабильности больше не будут иметь критического значения. Более того, общий рост развитых стран будет во многом обусловлен ростом экономики США, которая, как ожидается, вырастет на 2,8% в 2014 году, тогда как в 2013 году экономический рост США составил 1,8%. Рост еврозоны составит 1,1% в 2014 году и достигнет 1,5% к 2016 году.

В конце декабря 2013 года Международный валютный фонд прогнозировал спад экономики Украины по итогам 2013 года на 0,3% и ухудшил прогноз роста в 2014 году до 1%, тогда как в октябре 2013 года прогнозировал рост на 0,4% в 2013 году и на 1,5% в 2014 году.

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