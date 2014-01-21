Сервисные центры Миндоходов в период отчетности будут работать «до последнего посетителя»

Министр доходов и сборов Александр Клименко поручил руководителям Главных управлений министерства в регионах создать максимально удобные условия для подачи годовых налоговых деклараций и обеспечить работу центров обслуживания налогоплательщиков в усиленном режиме – «до последнего посетителя» - с целью исключения лишнего ажиотажа, очередей и неудобств.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Миндоходов.

«Как известно, в первые два месяца года налогоплательщикам необходимо подавать отчетность по отдельным видам налогов, как за предыдущий отчетный месяц, так и за год, - напомнили в пресс-службе. – Кроме того, продолжается кампания по декларированию доходов граждан, полученных в 2013 году. Именно поэтому количество посетителей в центрах обслуживания налогоплательщиков резко растет».

Кроме того, по поручению министра будут созданы дополнительные места регистрации налоговой отчетности и все условия для того, чтобы при необходимости предоставить всем желающим консультационные услуги, в том числе по заполнению отчетности. Там, где будет зафиксировано большое количество налогоплательщиков, Клименко поручил организовать предварительную запись на день и час подачи отчетности или получения ключа цифровой подписи.

«Хотел бы обратиться к налогоплательщикам с просьбой своевременно, не откладывая на последний день, подать отчетность. Это сэкономит время как самим отчитывающимся, так и специалистам Миндоходов», - цитирует министра пресс-служба.

По информации министерства, в целом за 20 дней января количество посетителей центров по обслуживанию налогоплательщиков составило почти 2 млн, что на 350 тыс. больше показателя декабря 2013 года.

В то же время в Миндоходов напомнили, что налогоплательщики могут воспользоваться сервисом электронного декларирования, которое избавляет декларанта от необходимости посещать органы Миндоходов. Воспользоваться возможностями электронного декларирования можно при наличии программного обеспечения и электронной цифровой подписи, получить которую можно бесплатно в Аккредитованных центрах сертификации ключей.

Читайте такжеУкраинцы уже задекларировали 1 млрд грн доходов за 2013 годКак сообщал УНИАН, Министерство доходов и сборов Украины разработало перечень критериев примерного налогоплательщика и Программу поддержки таких налогоплательщиков. Согласно документу, примерными считаются налогоплательщики, производящие продукцию на таможенной территории Украины и находящиеся на общей системе налогообложения, включающей уплату НДС. Кроме того, существует ряд дополнительных критериев для получения статуса «примерного налогоплательщика». В их числе – своевременная подача отчетности, отсутствие долга перед бюджетом, наличие не менее 50 наемных работников, средняя зарплата которых не менее чем в 5 раз превышает установленный законом минимум. Обязательным является и соответствие налогоплательщика критериям автоматического возмещения НДС.

С 1 января в Украине стартовала кампания по декларированию гражданами доходов, полученных в 2013 году. За 20 дней января граждане Украины задекларировали порядка 1,1 млрд грн доходов.