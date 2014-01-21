Котировки гривни к доллару на межбанке изменились незначительно

Во вторник, 21 января, к закрытию торгов на межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни по отношению к доллару установились на уровне 8,4000/8,4150 грн/долл. с 8,4000/8,4130 грн/долл. на 12:00.

Как сообщает финансовая компания ИнтерБизнесКонсалтинг, котировки гривни по отношению к евро к закрытию торгов повысились до 11,3640/11,3885 грн/евро с 11,3690/11,3905 грн/евро на 12:00.

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,3520/1,3560.

По отношению к российскому рублю котировки гривни к закрытию торгов понизились до 0,2477/0,2485 грн/рубль с 0,2475/0,2482 грн/рубль на 12:00.

В России курс доллар-рубль вырос, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 33,9775 (+0,4500).

Как сообщал УНИАН, в понедельник, 20 января, к закрытию торгов на межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни по отношению к доллару установились на уровне 8,3700/8,3900 грн/долл., по отношению к евро – на уровне 11,3410/11,3720 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,2484/0,2489 грн/рубль.