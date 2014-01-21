Прошедший год не оправдал ожиданий банкиров по уровню прибыли - эксперт

Прошедший 2013 год не оправдал ожиданий банковской системы по уровню прибыли, и текущий год может стать годом отложенной реализации прогнозов 2013-го, сказал в комментарии УНИАН эксперт UniCredit Bank Тантели Ратувухери.

«2013 год был хуже, чем ожидалось. Прогнозы относительно прибыльности бизнеса не сбылись не в последнюю очередь из-за того, что сама экономика показала себя не с лучшей стороны», - отметил эксперт. По его словам, показатель прибыли банковской системы на уровне 2,5 млрд грн ниже прошлогоднего результата в 4,9 млрд грн.

В то же время, банкир прогнозирует, что объем прибыли в текущем году может вернуться к уровню 2012 года и, таким образом, показать рост в 1,7 раза. «В целом 2014 год может стать годом отложенной реализации прогнозов 2013-го с точки зрения экономики и бизнеса. Поэтому можно ожидать достаточно солидный рост в банковском секторе», - прогнозирует Ратувухери.

По мнению банкира, с учетом позитивной динамики инфляции и курса гривни, а также политики стимулирования экономики Нацбанком и правительством, ставки по кредитам и депозитам в 2014 году будут снижаться. «Ликвидность системы будет поддерживаться на достаточно высоком уровне, что потянет ставки вниз», - пояснил он.

Банкир прогнозирует, что тенденция выхода иностранных игроков из банковской системы Украины в текущем году продолжится. «Западные инвесторы будут либо проводить консервативную политику удержания позиций, либо все же частично уходить. Российский капитал постарается закрепиться или расширяться, украинский - постарается закрепить прошлогодние достижения, хотя, скорее всего, более умеренными темпами», - отметил Ратувухери.

В то же время, банкир не предвидит крупных сделок по слияниям и поглощениям. «Более вероятна продажа части бизнеса, чем слияние и поглощение», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, прибыль банковской системы в 2013 году, по предварительным данным Независимой ассоциации банков Украины, составила около 2,5 млрд грн.

Прирост общих активов в 2013 году, по словам заместителя главы НБУ Алексея Ткаченко, составил 140 млрд грн — до 1,410 трлн грн.

В 2012 году активы банков выросли на 72,128 млрд грн, или на 6,4%, по сравнению с 2011 годом - до 1,127 трлн грн, общие активы - на 57,060 млрд грн, или на 4,5%, до 1,268 трлн грн.

В 2012 году банки получили прибыль в размере 4,899 млрд грн против 7,7 млрд грн убытка в 2011 году.

По состоянию на 1 декабря 2013 года лицензию Нацбанка на осуществление банковской деятельности имел 181 банк Украины, один из которых имел лицензию санационного банка.