Индекс деловых ожиданий в Украине заметно снизился

Индекс деловых ожиданий руководителей предприятий Украины в четвертом квартале 2013 года снизился на 2,4 п.п. до 111,4%, сообщила пресс-служба Независимой ассоциации банков Украины (НАБУ).

Ассоциация приводит результаты опроса деловых ожиданий руководителей предприятий, проведенного Национальным банком Украины в конце 2013 года, в котором респонденты оценивали перспективы развития своих предприятий в течение 2014 года.

Согласно опросу, текущее финансово-экономическое состояние своих предприятий как хорошее оценили 16,6% опрошенных руководителей, как удовлетворительное - 65,7%, как плохое - 17,8%. При этом улучшения финансового состояния предприятий в течение ближайшего года ожидают 29,5% респондентов, и только 13,6% допускают его ухудшение. Среди факторов, которые наиболее ограничивают способность предприятий увеличивать производство, традиционно указываются слишком высокие цены на энергоносители, нехватка оборотных средств и высокая конкуренция.

Большинство опрошенных компаний констатируют отсутствие проблем с проведением операций со средствами, размещенными на банковских счетах (так считают 95,2% респондентов).

Читайте такжеЭксперты: госбюджет-2014 завышен и не учитывает экономические реалииОпрос показал, что доля респондентов, прогнозирующих повышение потребности в заимствованиях в первом квартале 2014 года, выросла на 4,1 п.п. - до 29,5%. Привлекать банковские кредиты планируют 42,9% опрошенных руководителей предприятий. К самым влиятельным факторам, которые заставляют предприятия откладывать использование кредитных услуг банков, относятся высокие ставки по кредитам и жесткие требования к стоимости залога.

Как сообщал УНИАН, индекс деловых ожиданий руководителей предприятий Украины в третьем квартале 2013 года снизился на 0,6 п.п. до 113,8% с 114,4% в предыдущем квартале.

По информации Нацбанка, ежеквартальный опрос относительно деловых ожиданий проводится среди руководителей предприятий Украины, в опросе принимают участие представители предприятий из всех регионов страны, представляющих экономику по основным видам деятельности, формам собственности, размерам по количеству работников. Результаты опроса отражают мнения респондентов - руководителей предприятий Украины и не являются оценками Национального банка Украины.