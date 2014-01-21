В бюджете-2014 предусмотрены займы на 163,501 млрд грн

Закон о госбюджете на 2014 год предусматривает объем государственных заимствований в размере 163,501 млрд грн, сообщается на сайте Министерства финансов Украины.

Согласно обнародованным приложениям к закону о госбюджете на 2014 год, внутренние заимствования предусмотрены в размере 111,320 млрд грн, внешние — 52,181 млрд грн, или 6,5 млрд долл. по курсу Национального банка Украины. Таким образом, предполагаемая сумма внешних займов почти вдвое меньше суммы кредита от Российской Федерации, получение которого ожидалось в начале текущего года.

Читайте такжеЭксперты: госбюджет-2014 завышен и не учитывает экономические реалииТакже сообщается, что 157,312 млрд грн займов предусмотрено по общему фонду госбюджета, 6,189 — по специальному. Фактические данные по привлеченным займам в госбюджет за 2013 год в целом, по общему и специальному фонду, пока не обнародованы. В то же время, согласно данным Госказначейства по объемам займов в общий фонд, в 2013 году в госбюджет поступило 156,938 млрд грн. Таким образом, прирост займов по общему фонду госбюджета по сравнению с фактическим данными 2013 года составляет 347,7 млн грн, или 0,2%.

По информации на сайте Министерства финансов Украины, закон о госбюджете на 2013 год предусматривал объем госзаимствований на 2013 год в размере 135,531 млрд грн, в т.ч. внутренние займы на 92,863 млрд грн, внешние — на 42,668 млрд грн. Согласно изменениям к закону, внесенным в декабре 2013 года, госзаймы были увеличены на 19,396 млрд грн. Таким образом, по сравнению с прошлогодними плановыми показателями прирост объемов займов на 2014 год составляет 8,574 млрд грн, или 5,53%.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 21 января, опубликован закон "О Государственном бюджете Украины на 2014 год". Согласно закону, доходы госбюджета на 2014 год предусмотрены на уровне 395,304 млрд грн, расходы - 462,212 млрд грн, предельный дефицит - 71,564 млрд грн, или 4,3% ВВП. Предельный уровень госдолга на 2014 год установлен на уровне 585,484 млрд грн, или 35% ВВП, объем предоставляемых госгарантий - 50 млрд грн. Согласно переходным положениям закона, он вступает в действие с 1 января 2014 года.

На заседании украинско-российской межгосударственной комиссии под председательством президентов России и Украины Владимира Путина и Виктора Януковича 17 декабря было принято решение о снижении стоимости российского газа для Украины до 268,5 доллара за тысячу кубометров, а также о покупке Россией евробондов Украины на 15 миллиардов долларов.

Украина получила первый транш от России в размере 3 млрд долл. в рамках предоставляемого кредита 24 декабря путем размещения двухлетних еврооблигаций внешнего госзайма с погашением в декабре 2015 года по ставке доходности 5% годовых.

Как заявлял премьер-министр Украины Николай Азаров на заседании Кабинета министров 25 декабря, Россия осуществит очередной выкуп украинских евробондов на 12 млрд долл. в начале 2014 года.