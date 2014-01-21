Эксперты: положительный эффект от всеобщего декларирования доходов проявится через 3-7 лет

Введение системы всеобщего декларирования доходов в Украине повысит общую грамотность граждан и даст импульс к развитию системы страхования жизни и частных пенсионных фондов в перспективе 3-7 лет.

Об этом в комментарии УНИАН сказали экс-заместитель главы Национального банка Александр Савченко и директор программ «Экономическая политика и бизнес» Украинского института публичной политики Ильдар Газизуллин.

«Сейчас у нас работодатель платит за работника, и работник даже не представляет, какие налоги платятся и куда. А мы можем исправить ситуацию, когда работник будет сам платить. Тогда может, кстати, пошло бы страхование жизни и развитие системы частных пенсионных фондов и формирования длинного ресурса», - сказал Савченко.

Читайте такжеУкраинцы уже задекларировали 1 млрд грн доходов за 2013 годВ свою очередь, Газизуллин отметил, что декларирование будет иметь «обучающий эффект». «То есть граждане поймут, что они будут давать государству деньги для того, чтобы государство оказывало им некие услуги. Кроме того, таким образом расширится налоговая база за счет физических лиц. И положительные последствия будут в будущем – в перспективе 3-5-7 лет», - уверен эксперт. При этом он отметил, что мгновенного притока средств от введения всеобщего декларирования ждать не стоит.

Эту мысль разделяет и Савченко. По его мнению, не исключены ситуации, когда люди будут ошибаться в декларациях и им потребуется масштабная консультационная помощь. «Слишком широка база данных и возможны миллионы ошибок. А это сразу создает некий коррупционный момент. В этой связи будет правильным одновременно с введением декларирования ввести мораторий, например, на штрафные санкции за ошибки в декларациях и провести большую разъяснительную работу», - подчеркнул Савченко.

Как сообщал УНИАН, в конце декабря 2013 года Министерство доходов и сборов представило концепцию системы всеобщего декларирования в Украине, предусматривающего установление порога доходов граждан, обязательного к декларированию, в размере не менее 120 минимальных заработных плат в год – порядка 156 тыс. грн. Декларации также придется подавать тем, кто владеет имуществом стоимостью 1 200 минимальных зарплат - 1,56 млн грн.

В то же время, цифры не являются окончательными и могут быть увеличены в ходе общественного обсуждения концепции. Кроме того, обсуждению подлежит перечень категорий граждан, для которых декларирование будет необязательным, а также перечень декларируемого имущества.

В пресс-службе Миндоходов отметили, что в основу концепции реформ положен лучший опыт декларирования доходов и администрирования налога на доходы физлиц, сформированный совместно с аудиторской компанией PricewaterhouseCoopers.

В Миндоходов призвали экспертное сообщество и общественность активнее вовлекаться в обсуждение концепции с целью избрать наиболее оптимальную модель декларирования доходов для Украины.