Чистая прибыль Johnson & Johnson за год выросла на 27,4%

Чистая прибыль американской компании Johnson & Johnson (J&J), крупнейшего в мире производителя товаров для здоровья, лекарственных средств и медицинского оборудования, по итогам 2013 года увеличилась на 27,4% по сравнению с 2012 годом и составила 13,83 миллиарда долларов, сообщает Прайм со ссылкой на пресс-релиз компании.

В пересчете на одну обыкновенную акцию чистая прибыль выросла до 4,81 доллара с 3,86 доллара за 2012 год. Продажи J&J за отчетный период возросли на 6,1% - до 71,31 миллиарда долларов.

По итогам четвертого квартала 2013 года чистая прибыль компании выросла на 37,1% - до 3,52 миллиарда долларов. В пересчете на одну обыкновенную акцию прибыль составила 1,23 доллара против 0,91 доллара по итогам октября-декабря 2012 года. Аналитики ожидали показатель на уровне 1,2 доллара за акцию. Продажи J&J увеличились по итогам квартала на 4,5% - до 18,35 миллиарда долларов.

"J&J в 2013 году показала сильные результаты благодаря блестящим показателям фармацевтического бизнеса, а также силе ключевых брендов", - заявил генеральный директор компании Алекс Горски, чьи слова приводятся в пресс-релизе.

Основанная в 1886 году фирма J&J объединяет 230 компаний более чем в 175 странах. Российское подразделение компании - действующее с 1992 года ООО "Джонсон & Джонсон" - включает следующие подразделения: "Джонсон & Джонсон Медикал", "Янссен-Силаг", "Джонсон & Джонсон Консьюмер", "Вистакон". В числе наиболее известных торговых марок - Johnson's baby, o.b., Clean & Clear, Reach.