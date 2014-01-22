ЕС откладывает переговоры с США по свободной торговле

Европейская комиссия приостановила переговоры ЕС – США по торговому партнерству, что обусловлено беспокойством подрыва механизмов социальных гарантий, достижения которых так долго добивались в Старом Свете, сообщает Вести.Экономика.

Торговые переговоры начались в прошлом году, однако сейчас начались трехмесячные общественные консультации по предложенным инвестиционным правилам для компаний, цель которых состоит в том, чтобы убрать юридические лазейки.

Экологическое лобби утверждает, что есть риск принятия Европейским союзом более низких стандартов США во многих областях.

Трансатлантическое соглашение о свободной торговле и инвестиционном партнерстве (TTIP) может принести огромную выгоду Америке и Европе, заявила Еврокомиссия.

Согласно результатам исследования, проведенного в прошлом сентябре, в результате заключения соглашения экономика ЕС может увеличиться на 120 млрд евро, что эквивалентно 0,5% ВВП, а экономика США - на 95 млрд евро (0,4% ВВП).