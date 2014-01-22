Обвал рубля не прекращается - ЦБ России снова повысил границы бивалютного коридора

Банк России с 21 января (шестой раз в январе 2014 г.) снова сдвинул границы плавающего коридора бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро) на 5 копеек вверх - до 33,35-40,35 рубля, передает "Прайм".

ЦБ использует рублевую стоимость бивалютной корзины в качестве операционного ориентира курсовой политики. Диапазон ее допустимых значений задается плавающим коридором (его нынешняя ширина - 7 рублей), границы которого автоматически корректируются на 5 копеек при достижении размером накопленных (сверх целевого объема) валютных интервенций ЦБ планки в 350 миллионов долларов.

Начиная с июля п.г. Банк России на фоне ослабления рубля многократно сдвигал границы плавающего коридора бивалютной корзины по 5 копеек вверх (на конец июня они находились на уровне 31,70-38,70 рубля).

Как сообщал УНИАН, Нацбанк планирует ввести российский рубль в первую категорию валют и учитывать его в золотовалютных резервах.

Пополнение рублевого резерва планировалось производить за счет использования этой валюты в торговых операциях с Россией.

Напомним, в первую группу Классификатора включены Свободно конвертированные валюты, которые широко используются для осуществления платежей по международным операциям и продаются на главных валютных рынках мира. Это такие валюты, как австралийские доллары, английские фунты стерлингов, датские кроны, доллары США, канадские доллары, японские иены, евро, СПЗ и т.д. Право Нацбанка определять валюты инвестирования предусмотрено Законом Украины «О режиме иностранного инвестирования».