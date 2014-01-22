Южная Корея инвестирует 1,5 млрд долл. в создание мобильной сети пятого поколения

Правительство Южной Кореи инвестирует 1,6 трлн вон (1,5 млрд долларов) для создания в стране к 2020 году мобильной сети пятого поколения (5G). Об этом сообщило министерство научного прогнозирования республики, передает ИТАР-ТАСС.

Как ожидается, сеть 5G будут работать в тысячу раз быстрее нынешнего стандарта LTE (сеть четвертого поколения). Например, в новом формате для скачивания фильма объемом в 800 мегабайт потребуется всего 1 секунда вместо нынешних 40 секунд.

«К разработке этого проекта, которая ведется с мая прошлого года, привлечены три ведущих в стране провайдера мобильной связи и ряд технологических компаний, включая Samsung Electronics и LG», - сообщили в министерстве.

Параллельно с разработкой сети 5G, Сеул намерен расширять сотрудничество с властями США, Китая, Евросоюза и других стран для того, чтобы согласовать стандарты новой сети и избежать излишних патентных споров.

