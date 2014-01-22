Банк Японии подтвердил сохранение курса на рост денежной базы в рамках 570-670 млрд долл.

Банк Японии по итогам заседания в среду, 22 января, подтвердил намерение сохранить курс на увеличение денежной базы в пределах 60-70 триллионов иен ежегодно (примерно 570-670 млрд долларов).

Решение было принято членами комитета по монетарной политике единогласно. Оно совпало с ожиданиями аналитиков, передает ПРАЙМ.

Банк Японии также подтвердил объем выкупа гособлигаций правительства страны в объеме около 50 триллионов иен в год.

"Экономика Японии продолжает свое умеренное восстановление, развитые экономики мира начинают восстанавливаться, хоть и очень медленно", - отмечается в сообщении регулятора.

ЦБ Японии намерен продолжать мягкий монетарный курс, направленный на достижение показателя инфляции в 2%, в течение необходимого срока.

Как сообщал УНИАН, Банк Японии увеличил скупку госдолга и рискованных активов почти год назад, реформировав монетарную политику, чтобы побороть 15-летнюю дефляцию и достичь инфляционного ориентира в течение двух лет.

С тех пор потребительская инфляция ускорилась до 1 процента, укрепив надежды на то, что окончательная цель достижима. Тем не менее, некоторые члены Банка Японии считают, что двухлетний срок для этого чрезмерно оптимистичен и необходимо изменить его.

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