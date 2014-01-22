Центробанк Китая увеличивает денежную массу

Центральный банк Китая накачал крупнейшие коммерческие банки страны новой ликвидностью в преддверии лунного Нового года в конце этого месяца, сообщает Вести.Экономика.

Центробанк не уточнил, какой объем наличных средств был вложен, но отметил, что данный шаг направлен на обеспечение стабильности на монетарном рынке в преддверии праздников.

Лунный Новый год считается самым популярным праздником в Китае, когда среди потребителей наблюдается нужда в наличных деньгах. Стоит также отметить, что в КНР ставка межбанковского кредитования выросла.

Семидневный выкупной курс, ключевой показатель ликвидности среди банков, вырос примерно на 6,5%.

Народный банк Китая (НБК) заявил, что ввел средства через краткосрочные операции.