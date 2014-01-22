Украина может привлечь внешние заимствования уже в конце января - эксперт

Украина может привлечь внешнее финансирование уже в конце января - начале февраля текущего года, говорится в отчете группы «Инвестиционный Капитал Украина» (ICU), текстом которого располагает УНИАН.

«Мы ожидаем, что первые выпуски евробондов в этом году будут осуществляться в привязке к погашениям долгов Международному валютному фонду. Наибольшие выплаты предстоят в феврале, мае и июне, соответственно, привлечение следующих траншей от Российской Федерации может состояться в конце января и мае»,- отмечается в отчете ICU.

По мнению старшего финансового аналитика группы ICU Тараса Котовича, в январе условия российского финансирования будут аналогичны декабрьским – доходность 5% и срок обращения два года.

«Минфин может использовать оставшиеся 12 млрд долл. из обещанных Россией 15 млрд долл. для покрытия около 2/3 бюджетного финансирования, предусмотренного в бюджете на этот год»,- сказал Котович.

Однако, по мнению ICU, может произойти накопление критичной массы долговой нагрузки, и ключевой риск будет зависеть, прежде всего, от того, когда, в каких объемах и на какие сроки Россия предоставит остальные средства из 15 млрд долл., договоренности о которых были достигнуты в 2013 году.

«Если 12 млрд долл. российского финансирования Украина получит в этом году сроком погашения на два года, то вполне возможно, что очередной пик выплат по долгам может наступить уже в 2016 году»,- добавил Котович.

По мнению ICU, избежать такого сценария можно, если будут снижены пиковые нагрузки по выплатам по госдолгу.

«Это возможно достичь путем снижения дефицита бюджета, чистого финансирования дефицита бюджета из долговых источников, а также привлекая средства в 2014-2015 годах на более длительные сроки, чем два года»,- отметил Котович.

При этом источник финансирования будет зависеть от рыночной ситуации и готовности государства платить более высокую цену за диверсификацию рисков и их распределение на разные периоды, говорится в отчете ICU.

Тем не менее, основным кредитором Украины в 2014 году, по мнению аналитиков ICU, может стать Россия.

Как сообщал УНИАН, 17 декабря 2013 года на заседании украинско-российской межгосударственной комиссии под председательством Президентов России и Украины Владимира Путина и Виктора Януковича было принято решение о снижении стоимости российского газа для Украины до 268,5 доллара за тысячу кубометров, а также о покупке Россией евробондов Украины на 15 миллиардов долларов.

Украина получила первый транш от России в размере 3 млрд долл. в рамках предоставляемого кредита 24 декабря 2013 года путем размещения двухлетних еврооблигаций внешнего госзайма с погашением в декабре 2015 года по ставке доходности 5% годовых.

Как заявлял премьер-министр Украины Николай Азаров на заседании Кабинета министров 25 декабря прошлого года, Россия осуществит очередной выкуп украинских евробондов на 12 млрд долл. в начале 2014 года.

Закон о госбюджете на 2014 год предусматривает объем государственных заимствований в размере 163,501 млрд грн, в т.ч. внешние - на 52,181 млрд грн, или 6,5 млрд долл., по курсу Национального банка Украины, что почти вдвое меньше суммы кредита от Российской Федерации, получение которого ожидалось в начале текущего года.