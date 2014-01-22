Минфин: Расчетный курс доллара на 2014 год составляет 8 – 8,5 грн

Коридор курса национальной валюты - гривни по отношению к доллару США, который заложен в качестве одного из показателей расчета государственного бюджета, составляет 8 – 8,5 грн за доллар, сообщил в ходе брифинга в Кабинете министров первый заместитель министра финансов Украины Анатолий Мярковский.

«Курс доллара рассчитывается всегда в коридоре, чтобы не допустить форс-мажора, в том числе по выплатам внешних обязательств. За курсовую политику отвечает Нацбанк, и потому вопрос курса (гривня - доллар – УНИАН) нужно задавать им. Но коридор – 8 – 8,5 грн за доллар», - сказал Мярковский, отвечая на уточняющий вопрос журналистов.