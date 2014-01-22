Дефицит госбюджета в 2013 году составил 4,5% ВВП

Дефицит государственного бюджета в 2013 году составил 4,5%, при этом госбюджет 2014 году предусматривает сокращение предельного дефицита до 4,3% ВВП, сообщил на брифинге в Кабинете министров первый заместитель министра финансов Украины Анатолий Мярковский.

«В 2013 году дефицит бюджета составил 4,5% ВВП – это порядка 60 млрд грн. В 2014 году предельный дефицит сокращен до 4,3% ВВП», - сказал Мярковский.

При этом он подтвердил, что госбюджет утвержден с показателями доходов на уровне 395,3 млрд грн, расходов – 462,2 млрд грн и дефицита на уровне 71,6 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, по официальным данным Минфина дефицит государственного бюджета Украины по итогам 11 месяцев 2013 ода составлял 46,502 млрд грн, что на 12,81% больше дефицита по итогам аналогичного периода 2012 года.

Согласно Закону «О Государственном бюджете Украины на 2013 год», бюджет принят с дефицитом на уровне 50,43 млрд грн (3,2% ВВП), доходами – 361,5 млрд грн, расходами – 411,9 млрд грн, предельным уровнем госдолга на 31 декабря 2013 года – 483 млрд грн, возможностью предоставления государственных гарантий на 50 млрд грн. 19 декабря 2013 года Верховная Рада Украины внесла изменения в закон и повысила предельный уровень бюджетного дефицита на 19,396 млрд грн.

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings отмечало усиление фискального давления в Украине и прогнозировало рост дефицита госбюджета до 6,5-7% ВВП по итогам 2013 года.

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