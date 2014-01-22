Доллар на межбанке пробил отметку в 8,45 грн

По прогнозам дилеров коммерческих банков, в среду котировки на межбанковском валютном рынке будут находиться на уровне 8,4000-8,4500 грн/долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», котировки гривни по отношению к евро к 12:00 понизились до 11,4215/11,4525 грн/евро по сравнению с 11,3750/11,4040 грн/евро на открытии торгов.

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар стартовали с уровня 1,3542/1,3544, изменяясь в достаточно узком коридоре.

По отношению к российскому рублю котировки гривни к 12:00 понизились до 0,2488/0,2496 грн/рубль по сравнению 0,2480/0,2488 грн/рубль на открытии торгов.

В России курс доллар-рубль понизился, и к 12:00 установился на уровне 33.8995 (-0.0705).

Как сообщал УНИАН, во вторник, 21 января, к закрытию торгов на межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни по отношению к доллару установились на уровне 8,4000/8,4150 грн/долл., по отношению к евро – на уровне 11,3640/11,3885 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,2477/0,2485 грн/рубль.