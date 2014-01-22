Крым принял бюджет с доходами 5,4 млрд и расходами 5,3 млрд грн

Верховный Cовет АР Крым сегодня на внеочередном заседании принял бюджет региона на 2014 год с доходами 5 млрд 377,6 млн грн и расходами 5 млрд 252,9 млн грн.

Как передает корреспондент УНИАН, согласно принятому документу, объем общего фонда доходной части бюджета утвержден на уровне 5 млрд 31,7 млн грн, спецфонда - 345,89 млн грн.

Трансферты из госбюджета составят 2 млрд 999,6 млн грн.

Общий фонд расходной части финдокумента - 4 млрд 916,7 млн грн, расходы спецфонда - 336,22 млн грн.

Крым планирует собрать в этом году 2 млрд 032,1 млн грн налогов и сборов.

В бюджете региона на 2014 год увеличиваются расходы на образование - на 34,2 млн грн, здравоохранение - на 59,9 млн грн, культуру и искусство - на 27, 6 млн грн, физкультуру и спорт - на 2,6 млн грн.

Главный финансовый документ Крыма предусматривает рост расходов по защищенным статьям: на 8,8% увеличиваются расходы на выплату заработной платы работникам скорой помощи, на 7% - работникам сферы культуры и искусств.

На 46,9 млн грн увеличиваются расходы на соцзащиту.

Как сообщал УНИАН, бюджет Крыма на 2013 год был принят с доходами 4 млрд 797,9 млн и расходами 4 млрд 797,7 млн грн.