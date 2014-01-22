В Беларуси золотой запас Нацбанка за год вырос до 35 тонн
13:51, 22 января 2014Финансы
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Национальный банк Беларуси / uk.wikipedia.org
Минск. Золотой запас Национального банка Беларуси за 2013 год вырос на 1,7 тонны, и на 1 января 2014 года составил 35 тонн.
Об этом УНИАН сообщили в Национальном банке Беларуси.
«После роста на 500 килограммов в первом полугодии 2013 года, во втором полугодии объем золотого запаса увеличился еще на 1,2 тонны», - отметили в Нацбанке Беларуси.
Справка УНИАН. По состоянию на 1 января 2013 года, золотой запас Нацбанка Беларуси составлял 33,3 тонны. За 2012 год золотой запас вырос в эквиваленте на 1,6 тонны, или на 5%.
Золотой запас Нацбанка Беларуси включает золото (преобладающая доля), а также серебро, платину и палладий.
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