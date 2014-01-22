Госинвестпроект усиливает инвестиционный интерес к регионам Украины

Госинвестпроект совместно со всеми областными и городскими государственными администрациями подготовили 26 Инвестиционных паспортов по регионам Украины. В документах изложена исчерпывающая информация об инвестиционных возможностях областей, их экономические, культурные, общественные потенциалы. Издание в первую очередь актуально для инвесторов, которые изучают региональные рынки с целью выгодного сотрудничества.

Инвестиционные паспорта содержат данные о важных конкурентных преимуществах регионов: «Мы привели характеристику экономического потенциала, социально-культурной сферы, а также раздел с предложениями инвесторов, где изложены приоритетные отрасли для инвестирования и описаны Национальные и стратегические региональные проекты, которые реализуются в каждой из областей», - рассказал Директор Департамента инвестиционной политики и регионального развития Госинвестпроекта Василий Федюк.

Как сообщил В. Федюк, за последние три года пятерка регионов-лидеров по объемам привлеченных иностранных инвестиций не меняется: г. Киев, Днепропетровская, Донецкая, Харьковская и Киевская области. По информации Государственного комитета статистики Украины, общий объем прямых иностранных инвестиций, внесенных в регион за весь период инвестирования на 1 января 2013 года: г. Киев - $ 26592,1 млн, Днепропетровская область - $ 8351,8 млн, Донецкая область - $ 2981,6 млн, Харьковская область - $ 2170,4 млн и Киевская область - $ 1927,7 млн.

В инвестиционных паспортах также приводятся данные по конкурентоспособности регионов Фонда «Эффективное управление». Согласно ему, лидером является г. Киев, а первую пятерку также входят Харьковская, Днепропетровская, Донецкая и Киевская области. При оценке учитывались разнообразные показатели, среди которых - уровень развития институтов, макроэкономика, здравоохранение и образование, уровень развития бизнеса и инновации и др.

«Инвестиционные паспорта станут основой электронной инвестиционной карты Украины, благодаря которой потенциальные инвесторы в считанные минуты смогут получить подробную информацию о разнообразных объектах для инвестирования в любом уголке Украины. Это очень важно теперь, когда усиливается конкурентная борьба по привлечению иностранных инвестиций и, убеждены, благодаря этим паспортам мы сможем привлечь еще больше инвесторов в регионы», - добавил Директор Департамента инвестиционной политики и регионального развития Госинвестпроекта.

Инвестиционные паспорта будут опубликованы на сайте Госинвестпроекта, будут распространяться в областных и городских государственных администрациях, региональных центрах по инвестициям и развитию, а также будут использоваться во время инвестиционных миссий руководства Госинвестпроекта.