Долг правительства еврозоны снизился впервые с 2007 года

Объем задолженности правительства еврозоны упал впервые с конца 2007 года. Такая динамика может говорить о том, что регион успешно борется с одной из самых насущных проблем.

Общий долг сократился в еврозоне до 92,7% от внутреннего валового продукта по итогам III квартала по сравнению с показателем в 93,4% во II квартале, сообщают Вести Экономика со ссылкой на данные статистического агентства ЕС.

Тем не менее, показатель остается выше уровня в 90%, который был зафиксирован в III квартале 2012 года, и он значительно выше предельного уровня в 60% от ВВП, установленного правилами ЕС.

Государственный долг вырос на фоне экономического спада после кризиса 2008 года, так как стоимость спасения банков резко выросла, а налоговые поступления сократились. В Греции, Ирландии и Португалии уровень долга вырос так быстро, что инвесторы перестали покупать государственные облигации.

Снижение уровня госдолга в III квартале прошлого года благоприятно для политиков, поскольку является признаком того, что их стратегия для решения экономических проблем работает успешно, несмотря на очень высокие уровни безработицы и медленный рост.

Но пока экономический рост остается слабым, сокращение уровня долга займет много времени. Госдолг Греции, например, составил 171,8% от ВВП, Ирландии – 124,8%, Португалии – 128,7%.