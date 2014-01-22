В ЕС готовы проверить банковские счета украинских олигархов

Брюссель. Европейский Союз пока не говорит о введении адресных санкций против представителей руководства Украины, но готов проверить счета украинских олигархов в банках стран Евросоюза в качестве "предсанкционного шага", если сила и дальше будет применяться против митингующих в Киеве.

Как сообщает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом заявил комиссар ЕС по вопросам бюджета Януш Левандовский.

"Евросоюз выйдет за рамки заявлений, осуждающих насилие. Сейчас не говорим о санкциях со стороны ЕС, но есть интересы олигархов, есть банковские счета, которые можно проверить", - заявил комиссар Левандовский.

"Это шаги, которые могут быть осуществлены до введения санкций, но они могут быть ощутимыми, если затронут интересы, которые имеют правящие группы в Украине", - сказал комиссар ЕС.

Он добавил, что сейчас шансы на подписание Соглашения об ассоциации "снижаются до нуля", на повестке дня Украины и ЕС доминируют негативные реакции и заявления.