Политическая неустойчивость остается риском для Украины – Fitch

Столкновения между участниками антиправительственных протестов и милицией в Украине могут ослабить доверие и подстегнуть спрос на иностранную валюту в стране, говорится в заявлении Международного рейтингового агентства Fitch Ratings, текстом которого располагает УНИАН.

«Политическая неопределенность продолжит оказывать давление на кредитоспособность Украины по мере приближения президентских выборов, намеченных на февраль 2015 г., несмотря на договоренность с Россией», - говорится в заявлении.

Читайте такжеРоссийский кредит повысит риск невыплаты долгов Украиной в 2016 году - FitchВ агентстве подчеркнули, что политический климат в Украине остается очень хрупким и характеризуется отсутствием скоординированной программы у оппозиции, накопившимся недовольством протестующих и потенциальным влиянием реакции мирового сообщества на столкновения. «Все это указывает на то, что разрешение кризиса еще не близко», - отметили аналитики агентства.

Как сообщал УНИАН, в ноябре 2013 года Fitch Ratings понизило суверенный долгосрочный рейтинг Украины до уровня «В-» с негативным прогнозом.