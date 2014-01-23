Пуэрто-Рико займет 2 млрд долл. для защиты от дефолта - СМИ

Пуэрто-Рико намерен привлечь 2 миллиарда долларов от частных инвесторов, чтобы избежать возможного дефолта.

Об этом сообщает lenta.ru со ссылкой на The New York Times. Неинкорпорированная территория под управлением США сейчас ведет переговоры с хедж-фондами и фондами прямых инвестиций о приобретении ее облигаций.

Средства острову нужны также для того, чтобы закрыть дыру в бюджете на текущий год, размер которой составляет 820 миллионов долларов. Также Пуэрто-Рико собирается погасить накопившиеся краткосрочные долги.

Организатором размещения облигаций может стать инвестбанк Morgan Stanley, являющийся одним из ведущих игроков на рынке региональных обязательств США. Переговоры с потенциальными кредиторами продолжаются, причем острову желательно успеть до конца января. В противном случае агентство Moody's снизит его кредитный рейтинг, сейчас находящийся на одной ступени выше «мусорного».

Читайте такжеУкраина может привлечь внешние заимствования уже в конце января - экспертВ течение десятилетий Пуэрто-Рико опирался на заимствования в формировании своего бюджета. Облигации территории были освобождены от федеральных налогов, что вызывало большой интерес инвесторов к ним.

После финансового кризиса 2008-2009 годов остров стал испытывать серьезные затруднения с финансированием. Ставки по облигациям существенно выросли, затруднив обслуживание долга. Аналитики не исключают, что при нынешнем заимствовании ставка может составить до 10 процентов годовых.