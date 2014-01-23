IBM в четвертом квартале 2013 года увеличила чистую прибыль до 6,2 млрд долл.

Один из крупнейших в мире производителей программного обеспечения корпорация IBM в октябре-декабре 2013 года увеличила чистую прибыль на 6% - до 6,2 млрд долл. с 5,8 млрд долл. в аналогичном периоде 2012 года, сообщается в финансовом отчете компании.

При этом, согласно отчету, в четвертом квартале 2013 года выручка компании сократилась на 5,5% - до 27,7 млрд долл. с 29,3 млрд долл. в аналогичном периоде 2012 года.

В свою очередь, чистая прибыль IBM по итогам 2013 года сократилась на 0,7% - до 16,5 млрд долл. против 16,6 млрд долл. годом ранее. Выручка корпорации в 2013 году сократилась на 4,6% - до 99,8 млрд долл. с 104,5 млрд долл. в 2012 году.

По прогнозам компании, IBM в 2014 году ожидает чистую прибыль в размере не менее 17 долл. в расчете на акцию (в 2013 году – 14,94 долл.) и скорректированную операционную прибыль - не менее 18 долл. (в 2013 году - 16,28 долл.).

Читайте такжеApple пытается диктовать условия SamsungСправка УНИАН. IBM - транснациональная корпорация со штаб-квартирой в Армонке (штат Нью-Йорк, США). Компания является одним из крупнейших в мире производителей и поставщиков аппаратного и программного обеспечения, а также ИТ-сервисов и консалтинговых услуг.

Компания основана 16 июня 1911 года и изначально называлась CTR (Computing Tabulating Recording).

Количество сотрудников по всему миру – более 400 тыс. человек.