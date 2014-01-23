Деловая активность в Китае неожиданно снизилась

Индекс PMI в январе составил 49,6 пункта, что стало первым падением за последние 6 месяцев. В декабре показатель составил 50,5 пункта.

Вышедшие данные оказались намного хуже ожиданий аналитиков: консенсус-прогноз экспертов, опрошенных агентством Reuters, составлял 50,3 пункта, сообщают Вести Экономика.

Нахождение индекса ниже отметки в 50 пунктов указывает на замедление экономики.

Статистика только усугубила опасения относительно перспектив второй по величине экономики мира. В Китае и без того периодически вспыхивает пожар на межбанковском рынке, что приводит к росту ставок и росту стоимости заимствования для компаний.

Читайте такжеРост экономики Китая замедлился до 7,7%Подобная ситуация очень беспокоит экономистов по всему миру и теперь находит отражение в деловой активности.